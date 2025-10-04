Інтерфакс-Україна
Події
22:24 04.10.2025

Речник МЗС про атаку ворожого БпЛА та загибель кореспондента: це був навмисний удар

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав "навмисним ударом" атаку ворожого безпілотника, в результаті якої на сході загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан та постраждав його український колега Георгій Іванченко.

"Дякую, @OSCE_RFoM, за цю чітку заяву. Дійсно, російський оператор безпілотника не міг пропустити позначку "Преса". Це був навмисний удар, спрямований на те, щоб замовчати репортажі про російську агресію. Росію потрібно притягнути до відповідальності, а її війні проти журналістики покласти край", - написав він в соцмережі Х.

Між тим, ОБСЕ в своєму Х засудило цілеспрямовану атаку російського безпілотника FPV в п'ятницю, в результаті якої на сході України загинув французький журналіст Антоні Лаллікан та отримав тяжкі поранення журналіст Георгій Іванченко.

"Обидва були одягнені в жилети з написом "Преса", що російський військовий оператор безпілотника, який полював на них, чітко мав би побачити. Я повторюю, що журналісти мають захищений статус згідно з МГП, і закликаю російську владу розслідувати це порушення МГП. Висловлюю співчуття родині та колегам пана Лаллікана та сподіваюся на швидке одужання пана Іванченка", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, удар російського дрона забрав у п'ятницю життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав порання.

ЗМІ повідомили, це сталося поблизу міста Дружківка Донецької області, яке знаходиться приблизно в 15 км від лінії бойового зіткнення. Натомість Комишуваха знаходиться ще далі від лінії бойового зіткнення, приблизно у 17 км.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв’язку із загибеллю фотожурналіста. "Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також висловив співчуття і наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано нападати на журналістів. "Ми докладемо всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності", – сказав він.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1974545342143291449?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg

Теги: #бпла #журналіст #мзс

