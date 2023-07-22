Керівництво благодійної організації Мisericordia обговорило в ОП подальшу співпрацю з Україною

За дорученням президента України та керівника Офісу глави держави заступник керівника ОП Олексій Кулеба провів зустріч із керівництвом міжнародної благодійної організації Мisericordia на чолі з головою організації Доменіко Джанні.

Під час розмови обговорили питання подальшої співпраці, зокрема соціальної допомоги українцям, повідомляє ОП.

Кулеба подякував присутнім за їхню допомогу Україні, наголосив на важливості гуманітарних місій за підтримки посольства Суверенного Мальтійського Ордену в Україні та Misericordia.

"Допомога нашим громадянам від початку повномасштабного вторгнення, сприяння евакуації українських біженців, особливо дітей і людей старшого віку, до Італії, фінансова допомога – країна високо оцінює роль Misericordie у підтримці України в боротьбі проти країни-терориста", - зазначив він.

Кулеба висловився за посилення співпраці, зокрема у відновленні життєдіяльності в деокупованих регіонах і найбільш постраждалих областях України, таких як Херсонщина, яка нині завдяки спільним зусиллям оговтується від руйнівних, економічних, екологічних та інших наслідків терористичного акту на Каховській ГЕС.

Зі свого боку Джанні висловив готовність до подальшої співпраці.

"Ми солідарні з народом України та всебічно підтримуємо його в боротьбі за незалежність, за демократичні цінності. Ми продовжуємо нашу співпрацю. Під час цього візиту привезли й передали карету швидкої допомоги лікарні Святого Миколая у Львові. Започаткували співпрацю у сфері реабілітації з Національним реабілітаційним центром у Львові. Переконаний, що надалі наша співпраця лише посилиться", - наголосив Джанні.