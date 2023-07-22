Події

11:11 22.07.2023

Окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено п'ять житлових багатоповерхівок, загинули мирні жителі - МВС

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Двоє жителів міста Костянтинівка Донецької області загинули і ще один зазнав поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами в п'ятницю, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Градами" окупанти накрили Костянтинівку. Унаслідок обстрілу вбито двох цивільних осіб, ще одну - поранено. Зруйновано 20 приватних будинків, автомобілі, газопровід", - ідеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстріляли Костянтинівку та Краматорськ у ніч на суботу. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, проте інформації щодо постраждалих немає.

"Після опівночі ворог атакував ракетами Краматорськ і Костянтинівку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, цех підприємства, торговельний комплекс, водогін, лінію електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила", - розповіли в МВС.

 

Теги: #мвс #донецька_область

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