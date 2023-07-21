Уряд ПАР звернувся по ордер на арешт Путіна в разі його візиту

Уряд ПАР погодився видати ордер на арешт у будь-який час президенту РФ Володимиру Путіну, якщо той відвідає країну, повідомляє News 24.

"Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі. Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов'язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли російський президент відвідуватиме країну. Уряд погодився", - йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю.

Крім цього, Вищий суд Гаутенга в Преторії підтвердив, що в понеділок міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, той набув офіційного статусу підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей.