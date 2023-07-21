Події

16:38 21.07.2023

Інспекція США показала відсутність претензій до України щодо обліку озброєння і техніки - заступник міністра оборони Гаврилов

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Інспекція США показала відсутність претензій до України щодо обліку озброєння і техніки - заступник міністра оборони Гаврилов

Інспекція США за лінією матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння і військової техніки (ОВТ), повідомив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка - в Україні все враховано. Минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку та проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів запроваджено програми LOGFAS і "Каравай", які дають змогу за штрих- та QR-кодом супроводжувати військову техніку до військової частини, а за потреби - приїхати туди й побачити, що там є", - наводить слова Гаврилова пресслужба Міноборони.

Раніше CNN поширило інформацію про нібито розкрадання озброєння, наданого Україні.

Теги: #сша #озброєння #інспекція

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