Череватий про бахмутський напрямок: Використовуємо маневр і тактичне новаторство, щоб просуватися рівномірно і з мінімальними втратами

На бахмутському напрямку українські сили ведуть розмірений і поступальний наступ, використовуючи маневр і різноманітне тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, але з мінімальними втратами особового складу, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Потрібно врахувати той фактор, що ми тут (на бахмутському напрямку - ІФ-У) ведемо дуже розмірений і поступальний наступ, з урахуванням того, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Тому максимально використовуємо маневр, охоплення, використовуємо різноманітне тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що щодня Сили оборони звільняють сотні метрів української території, а щотижня - кілометри.

"Дійде час - і це будуть десятки кілометрів. Тобто цей процес розмірений, постійний, але невпинний", - зазначив речник.

Череватий повідомив, що на бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу і тиснути на ворога, тоді як ворог "відчайдушно чинить опір".

"519 разів ворог обстріляв наші позиції, один авіанальот здійснив. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень, під час яких знищено 74 окупантів, 152 дістали поранень і один потрапив у полон", - сказав він.

Також знищено ворожий танк, шість бойових машин піхоти, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", гаубицю Д-30, а також контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок" і три склади з боєприпасами.