Події

10:15 21.07.2023

Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

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Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко

Місцеві органи самоврядування не можуть перераховувати кошти з місцевих бюджетів безпосередньо на потреби Збройних сил України, заявив міський голова столиці Віталій Кличко, коментуючи інформацію про те, що міста нібито не допомагають або недостатньо допомагають армії.

"Тим, хто не в курсі, зазначу, що, за законом, напряму ЗСУ кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді, про бюджет якої йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року - понад 380 мільйонів. Тобто, загалом - понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він закликав не поширювати маніпулятивні повідомлення, не розібравшись у питанні.

"Бо за високими словами насправді може йтися про намагання центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ. Щоб за їхній рахунок залатати діри і прорахунки Держбюджету та бюджетів міністерств і відомств. І робиться все це на хайпі, пересмикуванням і за подвійними стандартами", - наголосив Кличко.

 

Теги: #бюджет #кличко #київ #зсу

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