Хакери зламали електронну пошту посла США у Китаї

Хакери, пов'язані з КНР, зламали електронну пошту американського посла в Пекіні Ніколаса Бернса і, ймовірно, отримали доступ до сотень тисяч листів влади США, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Пов'язані з Пекіном хакери отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса. Вважається, що хакери отримали доступ щонайменше до сотень тисяч електронних листів офіційних осіб США", - повідомили співрозмовники видання.

Зазначається, що хакери також могли зламати обліковий запис електронної пошти чиновника, який опікується східноазійським напрямком у Держдепартаменті США.

Раніше в липні американські ЗМІ повідомляли, що облікові записи електронної пошти чиновників держдепартаменту та міністерства торгівлі США зазнали атак китайських хакерів.

Ті кібератаки були зафіксовані за кілька тижнів до червневої поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена в Пекін. Microsoft повідомила раніше, що метою атак стали облікові записи 25 організацій, включно з федеральними агенціями.