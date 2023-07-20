Кабінет Міністрів має підтримати Нацбанк у його позиції щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів розглянути пропозицію Нацбанку України щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам".

"Буде правильно, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх по цій фінансовій установі. На користь вкладників заради фінансової стійкості та елементарної справедливості", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Зеленський не назвав фінансову установу, проте, ймовірно, йдеться про "Сенс-Банк".

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку АТ "Сенс Банк" (раніше – Альфа-Банк) та звернувся до уряду з пропозицією про його націоналізацію, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Правління Національного банку… ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк "Сенс Банк" і звернулося з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави у цій процедурі", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Пишний доповнив, що рішення уряду про націоналізацію очікується у п'ятницю і виключив можливість того, що уряд відмовиться ухвалити пропозицію НБУ.