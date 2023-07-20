Події

23:25 20.07.2023

Кабінет Міністрів має підтримати Нацбанк у його позиції щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам" – Зеленський

1 хв читати
Кабінет Міністрів має підтримати Нацбанк у його позиції щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів розглянути пропозицію Нацбанку України щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам".

"Буде правильно, щоб Кабінет Міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх по цій фінансовій установі. На користь вкладників заради фінансової стійкості та елементарної справедливості", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Зеленський не назвав фінансову установу, проте, ймовірно, йдеться про "Сенс-Банк".

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку АТ "Сенс Банк" (раніше – Альфа-Банк) та звернувся до уряду з пропозицією про його націоналізацію, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Правління Національного банку… ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк "Сенс Банк" і звернулося з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави у цій процедурі", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Пишний доповнив, що рішення уряду про націоналізацію очікується у п'ятницю і виключив можливість того, що уряд відмовиться ухвалити пропозицію НБУ.

Теги: #україна #націоналізація #зеленський #сенс_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 21.07.2023
Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

00:34 21.07.2023
На Таврійському напрямку втрати ворога склали понад дві роти - Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога склали понад дві роти - Тарнавський

23:46 20.07.2023
Україна максимально активно працює над постачанням нових комплексів ПпО – Зеленський

Україна максимально активно працює над постачанням нових комплексів ПпО – Зеленський

23:08 20.07.2023
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 31 людина загинула – Клименко

23:01 20.07.2023
Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

22:12 20.07.2023
Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

Акціонери Сенс Банку повідомили НБУ про намір оскаржити його націоналізацію в суді

19:35 20.07.2023
Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

19:31 20.07.2023
ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

18:39 20.07.2023
Кулеба заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем

Кулеба заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем

18:29 20.07.2023
НБУ розпочав процес націоналізації Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк)

НБУ розпочав процес націоналізації Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

ОСТАННЄ

Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті: На кількох напрямках є успіхи

Голова Міненерго радить бізнесу подбати про автономне енергопостачання на випадок НС в енергосистемі

Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

Інспектори МАГАТЕ не бачать важкого озброєння або вибухових речовин на ЗАЕС, продовжують запитувати доступ до дахів будівель реакторів

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА