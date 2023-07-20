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23:01 20.07.2023

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

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Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики.
"Бюджетні витрати під час такої війни – максимум державної уваги, а отже, і державні ресурси мають йти на оборону. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів", – сказав він у відеозверненні у четвер.
За його словами, це стосується різних сфер і, зокрема, сфери культури.
"Музеї, культурні центри, символи, серіали. Все це важливо, але зараз інші пріоритети. Знайти позабюджетні кошти. Не держави", - сказав Зеленський.
"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - сказав також він.
За словами Зеленського, "люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та вірно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають. Спочатку перемога".

Теги: #культура #україна #кадри #зеленський

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