Події

20:50 20.07.2023

Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті: На кількох напрямках є успіхи

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Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті: На кількох напрямках є успіхи

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

У телеграм-каналі Залужний поінформував у четвер, що детально розповів співрозмовнику про оперативну обстановку на всій лінії фронту.

"Збройні Сили України, незважаючи на надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій з деокупації нашої території. На кількох напрямках є успіхи. Наші воїни - Герої", - написав він.

Окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема, техніки та боєприпасів.

"Вдячний генералу Міллі й усьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", - підсумував Залужний.

 

 

 

Теги: #розмова #міллі #залужний

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