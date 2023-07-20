Події

20:01 20.07.2023

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

2 хв читати
Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним продовження запобіжного заходу викритому на хабарництві ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 75 млн грн до 8 вересня 2023 року.

"20 липня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 11 липня 2023 року, якою продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду. Рішення ухвалено з окремою думкою одного із суддів колегії", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили з моменту оголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву й адвокату Олегу Горецькому, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексголову Верховного Суду Князєва з альтернативою застави в понад 107 млн грн.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, однак знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

11 липня ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року.

 

 

 

Теги: #арешт #суддя #продовження #князєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 17.07.2023
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

20:26 11.07.2023
САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

20:26 11.07.2023
Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

17:16 11.07.2023
ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

10:40 11.07.2023
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, був п'яний на момент ДТП - ДБР

Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, був п'яний на момент ДТП - ДБР

09:57 29.06.2023
Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

11:23 24.06.2023
СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

19:30 19.06.2023
ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

11:22 16.06.2023
Суд заарештував президента УАФ Павелка

Суд заарештував президента УАФ Павелка

13:46 03.06.2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Майже третину земельного банку "Нібулону" заміновано - топменеджер

Жертвами нічного удару по Миколаєву стало літнє подружжя

ОСТАННЄ

Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті: На кількох напрямках є успіхи

Голова Міненерго радить бізнесу подбати про автономне енергопостачання на випадок НС в енергосистемі

Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

Інспектори МАГАТЕ не бачать важкого озброєння або вибухових речовин на ЗАЕС, продовжують запитувати доступ до дахів будівель реакторів

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА