Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним продовження запобіжного заходу викритому на хабарництві ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 75 млн грн до 8 вересня 2023 року.

"20 липня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 11 липня 2023 року, якою продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду. Рішення ухвалено з окремою думкою одного із суддів колегії", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили з моменту оголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву й адвокату Олегу Горецькому, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексголову Верховного Суду Князєва з альтернативою застави в понад 107 млн грн.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою, однак знизила розмір альтернативної застави зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

11 липня ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року.