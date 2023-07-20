Події

19:50 20.07.2023

Інспектори МАГАТЕ не бачать важкого озброєння або вибухових речовин на ЗАЕС, продовжують запитувати доступ до дахів будівель реакторів

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Інспектори МАГАТЕ не бачать важкого озброєння або вибухових речовин на ЗАЕС, продовжують запитувати доступ до дахів будівель реакторів

Експерти МАГАТЕ провели на Запорізькій АЕС додаткові інспекції, під час яких на станції не було виявлено важкої військової техніки, вибухових речовин або мін, йдеться в заяві агентства, опублікованій у четвер.

"Експерти МАГАТЕ провели додаткові інспекції та обходи на українській Запорізькій АЕС за останній тиждень, поки що не було виявлено жодної важкої військової техніки, вибухових речовин або мін, проте вони все ще очікують на надання доступу до дахів будівель реакторів", - наводяться в заяві слова глави агентства Рафаеля Маріано Гроссі.

Також експерти на ЗАЕС за останній тиждень не чули звуків вибухів, тоді як попереднього тижня такі вибухи були чутні регулярно.

Зазначається, що водопостачання на ЗАЕС залишається "відносно стабільним". Рівень води падає на 1 см на день через її використання та випаровування. Поточного запасу води вистачить на кілька місяців, зазначає МАГАТЕ.

 

 

Теги: #магате #ситуація #заес

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