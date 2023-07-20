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19:41 20.07.2023

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

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Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

Систематичні обстріли півдня України, зокрема портів і зернової інфраструктури, демонструють цілковите нехтування РФ людьми, які залежать від зерна, що доставляють з України, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Нові обурливі напади на Миколаїв та вже третю ніч поспіль на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей в усьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через це портове місто. Сполучені Штати щойно оголосили про надання більшої підтримки українській протиповітряній обороні, щоб допомогти Україні захистити себе, і поки Росія загрожує глобальному постачанню продовольства, ми продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ", - написала Брінк у твіттері.

 

Теги: #миколаїв #реакція #обстріли

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