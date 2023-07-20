Кулеба заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Ісламабад, де заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, це був перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит глави МЗС України до Пакистану.

Кулебу прийняв прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, глава МЗС провів переговори з міністром закордонних справ Білавалом Бхутто Зардарі.

Глави української та пакистанської дипломатії обговорили загрози глобальній продовольчій безпеці на тлі виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

"Завдяки експорту українських зернових Чорним морем із липня 2022 року світові ціни на борошно впали майже на 20%. Водночас вихід Росії із "зернової угоди" призведе до суттєвого підвищення цін на продовольство, зокрема в Азії. Мільйони життів у всьому світі стали заручниками голодних ігор Кремля. Маємо об'єднати наші зусилля, аби не дозволити Росії використовувати продовольство як зброю", - наголосив Кулеба.

Міністр подякував Пакистану за готовність долучитися до міжнародних зусиль задля відновлення Чорноморської зернової ініціативи та пошуку рішення, яке дасть змогу продовжити експорт українських зернових з українських портів.

Глави МЗС також обговорили кроки щодо активізації двосторонньої співпраці. Вони домовилися про проведення найближчим часом політичних консультацій міністерств закордонних справ і прискорення підготовки інавгураційного засідання Українсько-пакистанської комісії з економічного співробітництва.

"Україна зацікавлена в збільшенні обсягів двосторонньої торгівлі, започаткуванні взаємовигідних проєктів у сфері цифровізації державних послуг, машинобудування та сільського господарства, а також поглибленні співпраці у сфері освіти", - зазначив український міністр.