Події

18:19 20.07.2023

Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

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Спека в Європі змінилася бурями з градом, а в США тримаються аномально високі температури

У деяких європейських країнах аномально спекотна погода почала поступово спадати, але їй на зміну в деяких регіонах прийшли штормові бурі, повідомляє агентство "ЕФЕ".

Так, на північний схід Італії після зафіксованих раніше цього тижня температурних рекордів обрушився сильний шторм із градом, розмір якого можна було порівняти з тенісним м'ячем. Негода зачепила область Венето, де постраждали понад 100 осіб. Град пошкодив також виноградники, де вирощують сорт винограду, що використовується для просекко.

Зі штормовою погодою також зіткнулися жителі Хорватії та Словенії. Понад 10 осіб дістали поранень.

Тим часом у Греції спека не вщухає. На тлі 40-градусної температури повітря пожежники борються з природними пожежами поблизу Афін. В операції задіяні літаки та вертольоти, зокрема з інших європейських країн. Температура повітря до кінця тижня, як очікується, перевищить 45 градусів за Цельсієм. У міністерстві культури країни ухвалили рішення закрити всі археологічні пам'ятки для відвідування, зокрема Афінський акрополь, до 23 липня.

На острові Родос у четвер оголосили режим НС, у низці гірських районів евакуюють місцевих жителів.

Спека продовжує посилюватися на іншому материку. У США фіксують надзвичайно високу температуру повітря для цієї пори року. Підвищений рівень небезпеки оголошено в багатьох штатах, загалом таке попередження стосується третини населення країни. У Лас-Вегасі найближчими днями очікується рекордний показник у 47 градусів за Цельсієм.

Теги: #сша #європа #спека

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