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16:57 20.07.2023

Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - "Енергоатом"

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Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - "Енергоатом"

Український персонал Запорізької АЕС відмовляється виконувати злочинний наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України", - наголошується в повідомленні.

За даними НАЕК, протягом останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар і виїхали на підконтрольну уряду України територію.

"Оперативний персонал, який завезли з РФ, абсолютно некомпетентний і не має відповідного досвіду. Юрій Черничук (незаконно призначений російською владою "генеральний директор" ЗАЕС – ІФ-У) намагається вийти зі становища і долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовилися підписати фейкові контракти з "Росатомом", та яким було заблоковано доступ на станцію", - уточнили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

"Закликаємо українських атомників і далі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції! Пам'ятайте, що рішення нелегітимних керівників може призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції!", - резюмували в НАЕК.

Як повідомлялося, ДІЯРУ згідно з наказом №338 від 28 червня 2023 року обмежила ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодний зупин", визначивши це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ і втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву дамби.

Окрім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватися в стані "зупинення для ремонту".

До цього наказом №501 від 18 серпня 2022 року ДІЯРУ внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, відповідно до яких експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах "перевантаження палива" - "холодний стоп", а енергоблока №2 - у режимі "холодний стоп".

У ДІЯРУ наголошують, що наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину", про що інформує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблока №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

 

Теги: #заес #окупанти

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