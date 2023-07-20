Події

09:04 20.07.2023

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 19 людей

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Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 19 людей

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 19-ти, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Загалом унаслідок ракетного удару постраждали 19 осіб. По медичну допомогу звернулися вісім осіб - госпіталізовано двох, серед них дитина", - написав Кім у телеграм-каналі вранці в четвер.

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих.

Кім повідомив, що внаслідок влучання зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку і виникла пожежа площею 450 кв. м, яку пожежники ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #миколаївська_область

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