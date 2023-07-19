У межах програми Procurement Review фахівці НАТО проаналізують закупівлі Міноборони і запропонують поліпшену систему - Резніков

Україна домовилася зі штаб-квартирою НАТО про створення програми Procurement Review, у рамках якої за 9-10 місяців фахівці НАТО проаналізують закупівлі Міноборони і, можливо, запропонують поліпшену систему, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми домовилися зі штаб-квартирою НАТО: після Вільнюса розпочнеться програма Procurement Review, яку впродовж 9-10 місяців для нас натовські фахівці зроблять. Саме все, що пов'язано із закупівлями: аналіз, допомога, навчання людей і вихід, можливо, на поліпшену, модернізовану систему. Вона стосуватиметься не тільки ресурсного забезпечення, а й озброєння, і військової техніки", - розповів він під час прес-конференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни? "

Міністр оборони України зазначив, що відомство вже взаємодіє з Агентством НАТО із забезпечення та закупівель (NSPA), представники Міноборони беруть участь у відповідних тренінгах.