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22:57 19.07.2023

У межах програми Procurement Review фахівці НАТО проаналізують закупівлі Міноборони і запропонують поліпшену систему - Резніков

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У межах програми Procurement Review фахівці НАТО проаналізують закупівлі Міноборони і запропонують поліпшену систему - Резніков

 Україна домовилася зі штаб-квартирою НАТО про створення програми Procurement Review, у рамках якої за 9-10 місяців фахівці НАТО проаналізують закупівлі Міноборони і, можливо, запропонують поліпшену систему, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми домовилися зі штаб-квартирою НАТО: після Вільнюса розпочнеться програма Procurement Review, яку впродовж 9-10 місяців для нас натовські фахівці зроблять. Саме все, що пов'язано із закупівлями: аналіз, допомога, навчання людей і вихід, можливо, на поліпшену, модернізовану систему. Вона стосуватиметься не тільки ресурсного забезпечення, а й озброєння, і військової техніки", - розповів він під час прес-конференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни? "
Міністр оборони України зазначив, що відомство вже взаємодіє з Агентством НАТО із забезпечення та закупівель (NSPA), представники Міноборони беруть участь у відповідних тренінгах.

Теги: #нато #україна #закупівлі #резніков

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