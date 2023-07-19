Події

21:37 19.07.2023

У Львівській області через негоду залишилися без електрики 74 населені пункти

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У Львівській області через негоду залишилися без електрики 74 населені пункти

У Львівській області через несприятливі погодні умови без електрики залишилися 74 населених пункти, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у середу ввечері.

"На Львівщині через негоду без електропостачання 74 населені пункти, з них 25 повністю та 49 частково", - написав він у телеграм-каналі.

Як уточнили в ОВА, найбільше відключень на дрогобицькому, самбірському, турківському та стрийському напрямках.

Відновлюють живлення 18 бригад "Львівобленерго" - 77 працівників і 27 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 липня, внаслідок грозового шторму, що пройшов Україною, у п'яти областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, унаслідок чого знеструмлено 110 населених пунктів переважно у Львівській та Закарпатській областях, а частину - у Рівненській та Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

 

 

 

Теги: #негода #електромережі #львівська

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