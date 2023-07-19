США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд доларів, повідомляється на сайті Пентагону.

До пакета увійдуть: 4 системи NASAMS, снаряди для артилерії, обладнання для розмінування, засоби контрбатарейної боротьби, безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.

"Цей пакет наголошує на незмінній прихильності США до задоволення нагальних потреб України шляхом надання критично важливого потенціалу в найближчій перспективі, а також створення стійкого потенціалу збройних сил України для захисту своєї території та стримування російської агресії в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в середу ввечері.

Зазначається, що до нового пакета військової допомоги входять 4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них, 152-мм артилерійські снаряди, обладнання для розмінування, ракети з оптичним наведенням TOW, БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби протидії безпілотним авіаційним системам (БАС) і виявлення засобів радіоелектронної боротьби.

Крім цього, до пакета також увійшли 150 бензовозів, 115 тактичних машин для буксирування і транспортування обладнання, 50 тактичних автомобілів для повернення обладнання, обладнання для гарантування безпеки портів і гаваней, тактичні системи захищеного зв'язку, а також підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримання працездатності.