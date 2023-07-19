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16:40 19.07.2023

В Одеській області правоохоронці затримали 10 правопорушників, які незаконно переправляли через кордон військовозобов'язаних - поліція

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В Одеській області правоохоронці затримали 10 осіб, які у складі трьох окремих груп здійснювали незаконне переправлення через кордон України військовозобов'язаних чоловіків, вживаються заходи для затримання ще одного правопорушника, повідомляє Головне управління Національної поліції в області.

"Правоохоронці затримали десятьох правопорушників. Вживаються заходи для затримання ще одного, який переховується за кордоном. За скоєне їм загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в середу.

Встановлено, що 11 осіб, із них четверо - громадяни сусідньої держави, у складі трьох окремих груп здійснювали незаконне переправлення через держкордон України чоловіків, яким заборонено виїзд під час воєнного стану. Кожна злочинна група мала свою схему.

"Наприклад, одні зловмисники забезпечували клієнтів пакетом документів про відрядження за кордон, що давав підстави для проїзду транзитним шляхом до міста Рені Одеської області нібито з метою забору зернових культур, а далі відвозили їх до лінії розмежування кордону України із сусідньою державою", - наголошується в повідомленні.

Друга група забезпечувала військовозобов'язаним переїзд за кордон в автомобілях, що нібито перевозили гуманітарний вантаж. Третя відвозила ухилянтів автомобілями до держкордону, а звідти пішки фігуранти вели чоловіків у сусідню країну стежками, оминаючи пункти пропуску.

Зловмисники використовували псевдоніми, підвісні автомобільні номери тощо з метою конспірації своєї злочинної діяльності.

Фігуранти визначали суму матеріальної винагороди за свої послуги залежно від обставин переправлення: терміновості, кількості осіб, відстані маршруту тощо. Стартувала вона від $3,5 тис.

Злочинну діяльність угруповань перекрили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області та прикордонниками за процесуального керівництва органів прокуратури.

Із 10 затриманих осіб троє - іноземці. Правоохоронці, за наявності достатніх доказів, повідомили чоловікам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Триває слідство.

 

Теги: #поліція #одеська_область #військовозобовязані

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