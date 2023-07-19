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16:05 19.07.2023

Глава МЗС України закликає МКС видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі

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Глава МЗС України закликає МКС видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині депортації дітей з окупованих територій України.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше білоруський опозиційний портал "Зеркало" оприлюднив матеріал про те, що голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на Донбас не лише передав гуманітарну допомогу, а й знявся в репортажі телеканалу "Беларусь 1", де зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

Теги: #білорусь #червоний_хрест #кулеба

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