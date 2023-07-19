ТЧХУ продовжує допомагати постраждалим від підтоплення в Херсонській області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передає засоби для очищення та дезінфекції приміщень жителям Херсона, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Постраждалим від підтоплення населеним пунктам Херсонщини Український Червоний Хрест продовжує надавати гуманітарну допомогу. Людей, чиї будинки були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, волонтери забезпечують засобами для очищення та дезінфекції приміщень", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

ТЧХУ вже передало 200 наборів засобів для очищення та дезінфекції жителям Корабельного району Херсона, а люди, які живуть у районі Нафтогавані, отримали близько 400 наборів на випадок надзвичайних ситуацій, а також відра та лопати.