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12:28 19.07.2023

Дощі з грозами очікуються майже по всій Україні в четвер і в ніч на п'ятницю

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Дощі з грозами очікуються майже по всій Україні в четвер і в ніч на п'ятницю

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на 20 липня в західних, Одеській, Вінницькій областях, а вдень у четвер - у більшості областей України, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний (на півдні та сході країни - південний), 5-10 м/с, у південних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У Києві 20 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 20 липня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +34,6° у 1936-му і 2010 роках, а найнижчу - на позначці +8,8° у 1907 році.

У п'ятницю вночі по всій Україні, крім заходу, очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень у більшості областей без опадів.

Вітер північно-західний із переходом у південний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 11-16°, у центральних і східних областях до 19°; вдень 24-29°, у більшості західних і північних областей 21-26°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У Києві 21 липня вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний із переходом у південний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Теги: #погода #прогноз

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