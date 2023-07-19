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12:10 19.07.2023

Єрмак: Російський терор Одеси спрямований на створення голоду в країнах Глобального Півдня і кризи біженців для Заходу

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Єрмак: Російський терор Одеси спрямований на створення голоду в країнах Глобального Півдня і кризи біженців для Заходу

Росія використовує терор Одеси, щоб створити внутрішні проблеми та голод у країнах Глобального Півдня й організувати кризу біженців у країнах Заходу, для ослаблення союзників і політичного втручання у внутрішні справи цих країн, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії. Нам потрібна системна відповідь", - наголосив Єрмак у повідомленні в середу.

Насамперед, зазначив він, необхідно посилити санкції, зокрема проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити.

"Чекаємо, наші союзники готують рішення. Група Макфола-Єрмака надала свої пропозиції", - зазначив він.

Крім того, наголосив Єрмак, реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї можна зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

Також необхідно збільшити постачання зброї для України.

"Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети - ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати РФ з нашої території", - наполягає Єрмак.

Він також нагадав, що Формула миру президента Володимира Зеленського - єдиний шлях до завершення війни.

"І ми працюємо з країнами Заходу та Глобального Півдня над єдиним розумінням Формули", - наголосив він.

"Росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло. Системна робота дозволить нам перемогти", - підсумував Єрмак.

 

Теги: #єрмак #удари #південь

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