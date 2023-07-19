Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

Повітряні атаки російських військових у ніч на 19 липня призвели до пошкоджень і відключень ліній електропередачі в Миколаївській та Одеській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначено в його повідомленні в телеграм-каналі в середу, унаслідок цього в Одеській області знеструмлено майже 3 тис. споживачів, у Миколаївській області - частково знеструмлено один населений пункт.

"Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб розпочати огляд ліній та відновлювальні роботи", - зазначили в Міністерстві.

Через обстріли прикордонних і прифронтових районів також були знеструмлені 33 населені пункти в Донецькій області, залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Крім того, відключення відбулися внаслідок грозового шторму та спричинених ним технологічних порушень: 75 населених пунктів були знеструмлені в Дніпропетровській області, 37 - у Запорізькій, 14 - у Сумській, 12 - у Полтавській, 6 - у Чернігівській, 4 - у Київській області.

Загалом в енергосистемі ресурсу, які виробляють українські електростанції, цілком достатньо для покриття споживання, дефіциту немає, запевнили в Міненерго.