Події

11:16 19.07.2023

СБУ затримала навідницю, яка готувала удари РФ по Миколаївщині

1 хв читати

Контррозвідники Служби безпеки України під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території затримали в Миколаївській області місцеву жительку, яка на замовлення Генерального штабу РФ (ГРУ) встановлювала координати адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади та часові інтервали максимальної присутності там посадових осіб.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, також вона намагалася виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, зокрема реактивних артсистем HIMARS, залучених до бойових операцій українських військ на південному напрямку. Розвідінформація була потрібна російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об'єктах у Миколаївській області.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через родича, який раніше проходив службу в розформованому спецпідрозділі "Беркут", а потім вступив до лав окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму. З окупантами вона співпрацювала з весни 2023 року.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю та затримали на спробі передачі розвідданих агресору. Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із листуванням із представником російської спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теги: #миколаївщина #навідник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 29.06.2023
Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

14:24 28.06.2023
СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив ворожі "Гради" на прикордонні райони Сумщини

СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив ворожі "Гради" на прикордонні райони Сумщини

15:37 16.06.2023
У Херсонській та Миколаївській областях через підрив Каховської ГЕС у зоні ризику 147 закладів культури та мистецької освіти

У Херсонській та Миколаївській областях через підрив Каховської ГЕС у зоні ризику 147 закладів культури та мистецької освіти

18:26 08.06.2023
Рятувальники евакуювали 75 осіб зі Снігурівської громади, вода продовжує прибувати - ДСНС

Рятувальники евакуювали 75 осіб зі Снігурівської громади, вода продовжує прибувати - ДСНС

15:27 08.06.2023
Зеленський відвідав постраждалі від затоплення райони Миколаївщини

Зеленський відвідав постраждалі від затоплення райони Миколаївщини

14:13 08.06.2023
На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

12:02 29.05.2023
СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

10:54 22.05.2023
На Миколаївщині затримано російського агента, який допомагав ворогу завдавати удару фосфорними снарядами та БПЛА Shahed

На Миколаївщині затримано російського агента, який допомагав ворогу завдавати удару фосфорними снарядами та БПЛА Shahed

08:49 11.04.2023
Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

19:53 29.03.2023
У Миколаївській області на російській міні підірвався автомобіль ДСНС

У Миколаївській області на російській міні підірвався автомобіль ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

ЗС України за добу знищили 470 окупантів

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

ОСТАННЄ

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Зеленський підписав закон про запровадження випробувального терміну до пів року для контрактників, уперше прийнятих на військову службу

Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

Унаслідок атаки РФ на Одещині поранено 12 осіб

Лукашенко причетний до депортації українських дітей - ISW

Окупанти за добу обстріляли 4 прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині

Окупанти оголосили про евакуацію 2 тис. осіб із Криму й перекрили трасу "Таврида" - Держприкордонслужба

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

Від початку липня посилилися бойові дії в пониззі Дніпра біля Херсона - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА