СБУ затримала навідницю, яка готувала удари РФ по Миколаївщині

Контррозвідники Служби безпеки України під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території затримали в Миколаївській області місцеву жительку, яка на замовлення Генерального штабу РФ (ГРУ) встановлювала координати адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади та часові інтервали максимальної присутності там посадових осіб.

Як повідомляється на сайті СБУ в середу, також вона намагалася виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, зокрема реактивних артсистем HIMARS, залучених до бойових операцій українських військ на південному напрямку. Розвідінформація була потрібна російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об'єктах у Миколаївській області.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через родича, який раніше проходив службу в розформованому спецпідрозділі "Беркут", а потім вступив до лав окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму. З окупантами вона співпрацювала з весни 2023 року.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю та затримали на спробі передачі розвідданих агресору. Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із листуванням із представником російської спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.