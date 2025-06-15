СБУ затримала у Хмельницькій області навідницю, яка ще й робила вибухівку

Співробітники Служби безпеки України затримала у Хмельницькій області 59-річну місцеву безробітну, яка на замовлення російських окупантів коригувала авіаудари РФ по регіону та планувала виготовити саморобні вибухові пристрої для терактів.

Як повідомляється на сайті спецслужби в неділю, жінку завербували через соцмережу Телеграм. "Агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них", - йдеться в повідомленні.