СБУ затримала навідницю з Конотопа, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України затримала посібницю окупантів, яка на замовлення російської воєнної розвідки коригувала ворожі атаки по території Сумської області, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет, встановлюючи ретранслятори.

"Агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомаячки. Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ", - повідомляється на сайті СБУ у понеділок.

Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих прильотів по прикордонній місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони.

"Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.