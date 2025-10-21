Інтерфакс-Україна
16:38 21.10.2025

Ще один навідник російських КАБів на лінії оборони Харкова проведе 15 років за гратами - СБУ

Суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), 43-річного харківянина, який за завдання ФСБ РФ шпигував за зведенням оборонних ліній біля міста і призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє СБУ, чоловік входив до агентурної мережі ФСБ РФ, нейтралізованою українською спецслужбою у вересні минулого року.

"Тоді співробітники української спецслужби затримали трьох російських агентів-коригувальників повітряних атак по Києву, Харкову та Чернігову. Навесні та влітку цього року двоє затриманих уже отримали терміни ув’язнення",- зазначається у повідомленні.

Як було встановлено, для виконання завдань російського куратора харків'янин влаштувався до однієї з будівельних бригад, що займалася фортифікаційними спорудами на території регіону.

Під виглядом різноробочого на будівництві агент мав доступ до відповідних координат, які надсилав куратору.

У подальшому російські військові використовували ці відомості для підготовки ударів по оборонних спорудах керованими авіабомбами. Під час повітряної атаки харків'янин мав отримати сигнал від куратора, щоб вийти із потенційної зони ураження.

Також встановлено, що чоловік налагоджував зв’язки з місцевими жителями, щоб завуальовано випитувати у них інформацію про пункти базування центрів підготовки операторів БпЛА.

Співробітники СБУ затримали його, коли він проводив дорозвідку поблизу оборонного об’єкта.

