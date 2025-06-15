СБУ затримала в Рівненській області навідника, який готував удари окупантів по аеродромах

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію із затримання у Рівненській області російського агента, який збирав координати для повітряної атаки окупантів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ і таким чином запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України.

"Замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через телеграм-канали, де шукав легких грошей. Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки на місцевості та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони", - повідомляється на сайті СБУ в неділю.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його, коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта, та пізніше вилучили у нього докази роботи на ворога. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.