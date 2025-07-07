Інтерфакс-Україна
Події
22:28 07.07.2025

На Рівненщині 13 населених пунктів знеструмлені через буревій

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У Рівненській області 13 населених пунктів повністю і три частково знеструмлені через негоду, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"'13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще три – частково. Такі наслідки вечірньої негоди станом на 22:00. Без світла 2 553 абоненти в усіх районах області", - написав Коваль у телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що енергетики та представники інших служб працюють над ліквідацією наслідків.

Теги: #знеструмлення #негода #рівненська

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