Інтерфакс-Україна
Події
11:12 23.06.2025

Ізраїль завдав ударів по шести іранських аеродромах

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за допомогою дронів завдала ударів по шести військових аеродромах на заході та сході Ірану, а також у центральній частині країни, повідомляється в понеділок у телеграм-каналі армії.

"У рамках зусиль із розширення переваги в небі над Іраном ЦАХАЛ завдав ударів по шести аеродромах іранського режиму на сході, заході та в центральному Ірані", - йдеться в повідомленні.

Ударів зазнали злітно-посадкові смуги, підземні ангари, літаки-заправники, бойові літаки.

Ізраїльські військові стверджують, що загалом їхні безпілотники знищили 15 іранських винищувачів і ударних вертольотів.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами триває.

У ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані.

Теги: #цахал #іран #аеродроми #удари

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