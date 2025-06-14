Інтерфакс-Україна
Події
02:52 14.06.2025

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію шести іранських генералів і дев’яти ядерних фахівців

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала шістьох високопоставлених іранських військових командирів, а також дев’ятьох вчених, які, за заявами ізраїльської сторони, були причетні до ядерної програми Ірану, повідомив прес-секретар ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін в своєму зверненні, оприлюдненому на сайті Сил оборони Ізраїлю.

Серед ліквідованих військових — начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, командувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі, голова штабу "Хатам-аль-Анбія" Голам Алі Рашид, командувач Повітряно-космічних сил КВІР генерал Амір Алі Хаджизаде, керівник підрозділу безпілотників ВПС КВІР Тахер Пур і командир підрозділу протиповітряної оборони ВПС Давуд Шейхян.

Дев’ять науковців, імена яких не розголошуються, також були вбиті, за словами представника ізраїльських військових. Як зазначено, вони були пов’язані з ядерними розробками.

Джерело:https://www.idf.il/en/mini-sites/israel-at-war/briefings-by-idf-spokesperson-bg-effie-defrin/june-25-press-briefings/press-briefing-by-idf-spokesperson-bg-effie-defrin-june-13-2025-2/

Теги: #іран #ізраїль #атака #ліквідація

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