Трамп заявив, що сили США розбомбили ядерні об'єкти Ірану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що була успішно здійснена успішна атака на три ядерні об'єкти в Ірані, в тому числі на Фордо, Натанз та Ісфахан. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в суботу.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп додав: "Всі літаки благополучно летять додому" і привітав "наших великих американських воїнів". Трамп закінчив свій пост словами: "Настав час для миру".

Джерело: https://x.com/realDonaldTrump/status/1936573183634645387

https://x.com/WhiteHouse/status/1936574129009803509

https://x.com/PressSec/status/1936579227845079385