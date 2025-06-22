04:16 22.06.2025
Трамп заявив, що сили США розбомбили ядерні об'єкти Ірану - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп заявив, що була успішно здійснена успішна атака на три ядерні об'єкти в Ірані, в тому числі на Фордо, Натанз та Ісфахан. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social в суботу.
У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп додав: "Всі літаки благополучно летять додому" і привітав "наших великих американських воїнів". Трамп закінчив свій пост словами: "Настав час для миру".
Джерело: https://x.com/realDonaldTrump/status/1936573183634645387
https://x.com/WhiteHouse/status/1936574129009803509
https://x.com/PressSec/status/1936579227845079385