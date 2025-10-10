Інтерфакс-Україна
Події
19:58 10.10.2025

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Повне знеструмлення. Вода буде як тільки дадуть електроенергію, або за графіком (генератори)", - написав він у телеграм-каналі у пятницю ввечері.

Графік водопостачання передбачає подачу води з 6:00 до 9:00, з 12:00 до 13:00 та 18:00 до 21:00 щоденно.

За його словами, нічого не відомо про відновлення повного електропостачання. "Хлопці енергетики працюють під дощем і під к…ськими дронами, ризикують життям".

"Світла немає багато де в місті і в районі. Здійснити перемикання і дати там, де немає електрики теж технічно неможливо. (…) Пункти незламності працюють, якщо вам потрібна допомога", - написав він.

 

 

Теги: #конотоп #світло

