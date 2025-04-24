Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару в Хмельницькій області

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в Телеграм.

"Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня — його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан — задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася", - написав Тюрін.

Окрім того, за інформацією ОВА сталося загорання, яке ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика в парку культури та відпочинку.