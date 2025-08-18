Інтерфакс-Україна
Події
05:43 18.08.2025

У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

1 хв читати

На Хмельниччині біля села Міцівці внаслідок ДТП за участі автобуса постраждали 16 людей, з них двоє дітей, повідомляє поліція Хмельницької області.

"Сталося зіткнення автомобіля "Hyundai Santa Fe" під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади", - ідеться в повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/pfbid02e1NhRVCM1Hgp3F4EdwpsQanaiVedTeHUrfSZaniiuEJMikSLXKwHM22hETd3HcZHl

Теги: #хмельницька #постраждалі #дтп

