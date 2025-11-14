Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

Хмельницька область опинилася під атакою російських гіперзвукових балістичних ракет "Кинжал". Факт атаки підтвердив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у власному телеграм-каналі.

"Відбулась атака по території нашої області. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Дякуємо нашим захисникам неба за професійну та ефективну роботу!", - написав Тюрін у Телеграм.

Він не вказав якими саме засобами атакував ворог, але його повідомлення з'явилося безпосередньо після запусків "Кинжалів" з бортів МіГ-31К ВКС РФ, зафіксованих ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/7212

https://t.me/kpszsu/47428