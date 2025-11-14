Інтерфакс-Україна
Події
23:03 14.11.2025

Росіяни атакували Хмельницьку область ракетами "Кинжал" - ОВА

1 хв читати

Хмельницька область опинилася під атакою російських гіперзвукових балістичних ракет "Кинжал". Факт атаки підтвердив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у власному телеграм-каналі.

"Відбулась атака по території нашої області. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Дякуємо нашим захисникам неба за професійну та ефективну роботу!", - написав Тюрін у Телеграм.

Він не вказав якими саме засобами атакував ворог, але його повідомлення з'явилося безпосередньо після запусків "Кинжалів" з бортів МіГ-31К ВКС РФ, зафіксованих ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/7212

https://t.me/kpszsu/47428

Теги: #хмельницька #кинжали #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:53 14.11.2025
Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

Уночі на півдні Одещини атаковано об’єкти енергетики, є постраждалий

08:11 14.11.2025
У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

07:33 14.11.2025
На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

07:13 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

05:43 18.08.2025
У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

08:38 04.08.2025
Російські літальні об'єкти порушили повітряний простір Хмельницької області

Російські літальні об'єкти порушили повітряний простір Хмельницької області

07:42 09.07.2025
На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

12:14 15.06.2025
СБУ затримала у Хмельницькій області навідницю, яка ще й робила вибухівку

СБУ затримала у Хмельницькій області навідницю, яка ще й робила вибухівку

07:52 25.05.2025
На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

ВАЖЛИВЕ

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили заминулу добу 256 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Лисянський загинув в ДТП

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА