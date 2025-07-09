На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

У Хмельницькій області через ворожу нічну атаку пошкоджено приватний будинок в одному з районів, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - сказано в телеграмі.

За його словами, станом на 7:00 ранку середи інформації про травмованих не надходило.

Щодо збиття ворожих цілей Тюрін повідомить згодом.