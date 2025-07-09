Інтерфакс-Україна
Події
07:42 09.07.2025

На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

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У Хмельницькій області через ворожу нічну атаку пошкоджено приватний будинок в одному з районів, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району", - сказано в телеграмі.

За його словами, станом на 7:00 ранку середи інформації про травмованих не надходило.

Щодо збиття ворожих цілей Тюрін повідомить згодом.

 

Теги: #пошкодження #хмельницька #атака

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