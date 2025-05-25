Інтерфакс-Україна
Події
07:52 25.05.2025

На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

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На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені", - сказано в фейсбуці.

За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

Також він повідомив, що зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження, додав Тюрін.

Джерело: https://www.facebook.com/sergii.tiurin.public/posts/pfbid05x2VMBjJkjPrnN4QxuYagErRz8czFz9W4TpdPpm4QfjnmPs7XrgqsuLZdSXMXCvKl

Теги: #хмельницька #жертви #обстріл

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