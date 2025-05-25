На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали - ОВА

На Хмельниччині через російський обстріл загинули чотири людини, ще п'ять постраждали, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені", - сказано в фейсбуці.

За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

Також він повідомив, що зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження, додав Тюрін.

Джерело: https://www.facebook.com/sergii.tiurin.public/posts/pfbid05x2VMBjJkjPrnN4QxuYagErRz8czFz9W4TpdPpm4QfjnmPs7XrgqsuLZdSXMXCvKl