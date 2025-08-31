На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

Фото: https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Уночі у Баштанському районі Миколаївської області перекинувся рейсовий мікроавтобус, внаслідок чого три людини загинули, інших пасажирів ушпиталили, повідомляє пресслужба обласної Національної поліції.

"Вночі 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 "Дніпро-Миколаїв" і залізничної колії сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter. Водій якого здійснював регулярні пасажирські перевезення", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, на час автопригоди в транспортному засобі перебувало 18 громадян. Від отриманих травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медзакладі.

Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, бригади швидкої медичної допомоги доставили до медичних закладів для обстеження.

Наразі на місці події працюють поліцейські слідчого управління обласного главку поліції та встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Інформацію буде оновлено, додали в поліції.