Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині з артилерії: одна людина загинула, ще одну поранено

Зранку у вівторок росіяни вдарили з артилерії по Куцурубській громаді на Миколаївщині: одна людина загинула, ще одну поранено.

"Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено. Постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", - написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у телеграм у вівторок.