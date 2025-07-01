Інтерфакс-Україна
Події
10:31 01.07.2025

Росіяни обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині з артилерії: одна людина загинула, ще одну поранено

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Зранку у вівторок росіяни вдарили з артилерії по Куцурубській громаді на Миколаївщині: одна людина загинула, ще одну поранено.

"Зранку росіяни знову вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено. Постраждалу госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога", - написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у телеграм у вівторок.

Теги: #миколаївщина #обстріл

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