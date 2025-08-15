19:22 15.08.2025
Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності університетів Миколаївщини - Свириденко
Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності закладів вищої освіти Миколаївської області, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко
"Йдеться про університети, які працюють попри повітряні тривоги та обстріли", - уточнила вона у телеграм.
До цього вже 300 млн грн отримали ЗВО Сумщини, Харківщини та Запорізької області.
"Наше завдання — зміцнити навчальні заклади у прифронтових регіонах, щоб вони могли продовжувати навчати й готувати фахівців", - зазначила Свириденко.