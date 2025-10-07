Інтерфакс-Україна
Події
11:43 07.10.2025

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

Інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва, агітував вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав РФ обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Державне бюро розслідувань системно та послідовно викриває прихильників "руського міра". Поки наші воїни виборюють свободу на фронті, правоохоронці викрили ще одного "ждуна", який працював на окупантів в тилу, намагаючись підірвати нашу оборону зсередини", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією Бюро, працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом.

"Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав рф обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством", - зазначається в повідомленні.

Наразі інспектора затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України - виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно, ч. 1 ст. 161 КК України - в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності.

Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

