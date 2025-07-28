На Миколаївщині пожежа в екосистемі перекинулася на житлові будинки, палає близько 20 га – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

У Миколаївському районі, поблизу станції Тернівка біля села Баловне, масштабна пожежа в екосистемі перекинулася на приватний сектор.

"Полум’я вже охопило близько 20 гектарів", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

У місті Снігурівка Баштанського району також склалася критична ситуація– сильний вітер переніс вогонь із сухостою прямо на житлові будинки.

Рятувальники ведуть жорстку боротьбу з полум’ям, триває ліквідація пожеж.

За минулу добу у природних екосистемах України виникло 163 пожежі, загальною площею 151,26 га.

"Ситуація серйозна. Закликаємо жителів бути максимально уважними й обережними – будь-яка іскра в таку спеку може стати фатальною", – наголошують рятувальники.