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08:53 19.07.2023

Росія вирішує, чи реагувати на загрози з боку ЗС України в Запорізькій області - британська розвідка

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Росія вирішує, чи реагувати їй на загрози з боку ЗС України в Запорізькій області, ідеться у зведенні, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Росія постала перед дилемою, чи реагувати на загрози посиленням своєї Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Україна успішно використала тактичну односторонню атаку без екіпажу для знищення деяких російських катерів.

Крім того, повідомляється, що тривають запеклі бої на східному березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту.

 

 

 

Теги: #рф #запорізька #британська_розвідка

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