Події

07:54 19.07.2023

Окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідовано

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Окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідовано

Російські окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідували, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері ворог направив на Дніпропетровщину безпілотник. Але його плани провалилися завдяки захисникам із ПВК "Схід". Металобрухт агресора наші приземлили", - написав він у телеграм-каналі вранці в середу.

Загалом, ніч в області минула спокійно. Обстрілів не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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