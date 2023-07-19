Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Подільська окружна прокуратура оголосила про підозру колишньому директору КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє Офіс генерального комітету України.

За даними слідства, розпорядженнями КМДА ухвалено рішення про проведення реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі.

"Замовником проектування та виробником робіт визначено КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", яке уклало з приватною фірмою договір генпідряду на виконання цих робіт", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура встановила, що фактично в рамках реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі провадилося будівництво торгового центру та п'яти ресторанів.

Це будівництво здійснювалося з порушенням вимог земельного законодавства та інших нормативних документів із землеустрою та землекористування, а також без відведення земельних ділянок, зазначили у прокуратурі.

"Підозрюваний… не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками", - пояснили у відомстві.

Згідно з висновком експерта, територіальній громаді Києва завдано понад 73,6 млн грн збитків.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у Києві.